中市議員邱素貞成立總部 林佳龍：很多建設都是她建議

2018-10-20 17:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕競選4連霸的民進黨籍台中市議員邱素貞，今天（20日）成立她與市長林佳龍聯合競選總部，台中市長林佳龍致詞時指出，邱素貞是「進步的台中，認真的議員」，台中市進步看得見，他與邱素貞這4年來一起打拚，「市長與市議員、區長與里長服務一條線」，「許多東南區建設都是她向我建議，里長最瞭解」，他希望「議員衝過半，東南區3席全上」。

林佳龍強調，為鼓勵長輩走出戶外，邱素貞等多位民代，共同爭取敬老愛心卡擴充功能，除了搭公車、客運外，還能去衛生所看診，折抵健保門診基本部分負擔，並加碼抵合作計程車車資，未來還能抵國民運動中心費用，讓長輩及身心障礙者，享有更周全便利的服務。

林佳龍進一步細數自己的政績，包括學府路打通、文小66學校用地，以及綠川整治延伸，他說，目前綠川、柳川目前分別整治600公尺、350公尺，市府也會投入13.9億、12.5億元經費，進行6公里與7公里的全流域整治，並針對旱溪整治往上下游延伸，共同推動大康橋計畫。

在教育建設方面，林佳龍表示，包括位在南區樹德里的文小66學校用地，多年來未徵收亦未解編，隨著人口成長，當地兩所國小爆滿，中市政府動用預備金，開始啟動文小66闢建學校計畫，而文小66用地旁邊就是13期的重劃，鄰近是烏日九德的區段徵收，加上捷運綠線即將通車，鐵路高架化從大慶車站一直串連到烏日高鐵車站，東南區也將是未來交通最便利的地方。

邱素貞則說，她是東區的女兒，南區的媳婦，人親、土親，爭取各項建設，皆全力以赴。包括新建國市場啟用、東光綠園道改善、東峰國中設非營利幼兒園、興建公兒30地下停車場、頂橋仔新公地重新打造成為城市光廊，都交出漂亮成績單，除了地方建設外，22日將成立的「忠孝路觀光夜市攤販集中區管委會」，也是在邱素貞積極奔走下促成，未來將可提升夜市品質，吸引人潮，帶動地方商機。

她強調，自己力拚民進黨東南區唯一女性，如獲支持連任，將繼續爭取增設公立幼兒園及非營利幼兒園，擴增台中市公共化教保服務量，以及開辦東、南區親子館，落實一區一親子館目標，減輕家庭育兒負擔。