鄭朝方陣營：蘇嘉全參觀競總 讚鄭不少創舉

2018-10-20 17:38

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營下午發布訊息表示，立法院長蘇嘉全「日前」到其競選總部參觀，說這樣的競選總部從未見過，聽總統陳建仁提到鄭朝方把政見透過氣味與攝影還有詩文創作變成藝文展覽，所以他抽空到場參觀，也替鄭朝方加油打氣。

鄭朝方親自替蘇嘉全導覽，述說他觀察到的新竹縣的垃圾、交通問題，以及他對新竹縣的願景藍圖，要用大新竹共好的區域治理概念，讓新竹縣在浪漫台3線的中心點崛起發展，讓蘇嘉全聽得津津有味，期許鄭朝方上任後，能用年輕人的魄力，將新竹縣治理的有聲有色。

該陣營說，蘇嘉全也讚許鄭朝方，投入政治工作有不少創舉，包括擔任客家部主任推動的客家便當，民進黨特調到參選新竹縣長的總部形式、宣傳政見的藝文展覽、宣傳胖卡的1日店家、親子活動，用軟實力來改變社會的「鄭朝方模式」，精準展現他的新思維與執行能力，不但劃出新時代的指標，更是年輕人的表率。

鄭朝方、蘇嘉全也在頭前溪手繪插畫前合影留念，蘇嘉全對於鄭朝方用孩子都聽得懂的政見表現方式極為讚賞，他認為政治不分年齡，從孩子的角度出發，改善竹縣的教育、環境、交通，是其他候選人沒做到的，也唯有鄭朝方能用軟實力將政治由繁化簡，並透過更高的格局以人口計畫、經濟動態等相關調查來研擬政見。