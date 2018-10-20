高雄「反併吞護台灣」活動 萬人參加展現團結氣勢

2018-10-20 16:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨今天下午在高雄世運主場館前，舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，吸引上萬人參加，並發表台灣人民宣言，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心。

這場活動由民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨黨團、台灣南社、基督教長老教會高雄中會、台灣基督長老教會高雄中會壽山中會2018選舉後援會一起舉辦。

活動於下午2點半登場，邀請金曲獎歌王嚴詠能與打狗亂歌團唱，吸引上萬名熱情民眾參加，台灣青年反共救國團創會理事長林保華、理事長楊月清夫妻等6人，專程從台北南下參加。

壽山中會前議長蔡加發牧師表示，台灣是台灣，中國是中國，一邊一國，長老教會希望大家要睜大眼睛看清楚，用選票疼惜這塊土地的候選人。

台灣南社社長翁銘章批評，這次是有史以來，國共合作最密切的一次，透過網軍滲透、假新聞、假影片，抄襲影片等的大量散發，羞辱高雄人，呼籲高雄市民在11月24日讓韓國瑜滾回他的天龍國。

高雄市議會議長康裕成則代表主辦單位，發表「反併吞護台灣、 反介入顧高雄」的台灣人民宣言，強調多年來，中國勾結台灣內部反動復辟勢力，藉勢生端，分化台灣的團結。特別是這次年底9合1選舉，許多跡象顯示，中國暗黑勢力透過網路，散佈假新聞，介入干擾台灣選情，呼籲所有台灣人民，都應該提高警覺，團結内部，反介入、反渗透。

宣言說，台灣是「防制中國」島鏈的關鍵位置，這是台灣的機會，當前台灣最重要的，就是必須「維持台灣不屬於中國的」現狀，在這個基礎上，繼續穩步向前。

宣言強調，年底這場選舉，很清楚看到中國無所不用其極的介入、干擾與分化，因此，當前台灣最重要的任務，就是年底這一戰，必須徹底粉碎中國野心，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心。

民進黨高雄市長候選人陳其邁在全場歡呼聲中上台，他表示，最近有3件事讓全世界在看台灣，第一件是中美貿易大戰，中美摩擦影響台灣經濟發展，但許多台商也漸漸想回台灣、回高雄投資。

陳其邁說，過去有人前進中國、債留台灣，現在台商漸回流，橋頭科園區華邦電3350億投資案，讓高雄經濟往上發展，此時正是壯大高雄產業的契機。

第二個是美中為了南海問題，中國派出戰機、航空母艦在台灣周遭繞來繞去，用武力威脅，也引起台灣人反感。

陳其邁說，第三件事是這場台灣及高雄的選舉，假新聞、假消息無所不至，中國新聞農場在自由世界流傳，他的臉書也遭中國五毛黨侵入，源源不斷。

陳其邁強調，高雄的選舉，全世界都在看，看高雄市民做出什麼選擇？假新聞與假消息已侵害公平選舉、民主發展，他呼籲支持者要保護民主體制，用選票告訴全世界，台灣是追求獨立自主的國家，讓高雄守住，拒絕假消息。

陳其邁說，中國文攻武嚇，擺明介入高雄舉，這是嚴肅問題，再次呼籲市民用選票挺高雄

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活動最後，所有人高呼「反併吞護台灣、 反介入顧高雄」口號，並在世運大道展開遊行，展現團結氣勢。