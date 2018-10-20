吳志揚砲轟鄭文燦：4年任內毫無建樹

前桃園縣長吳志揚出席桃園市長候選人陳學聖競選總部成立大會時，重砲抨擊桃園市長鄭文燦「怎麼有這樣無恥的人、還要忍受這樣政治人物嗎」。（記者謝武雄攝）

2018-10-20 16:50

［記者謝武雄／桃園報導］前桃園縣長吳志揚今天出席國民黨桃園市長候選人陳學聖競選總部成立大會時，重砲抨擊桃園市長鄭文燦4年任內毫無建樹，綠線捷運假動工、鐵路地下化只有臨時站，桃園煉油廠遷移協調會會議紀錄，竟然抄襲前朝一字不改，最後提到棕線捷運高架化工程時，他更痛批鄭文燦「怎麼有這樣無恥的人、還要忍受這樣政治人物嗎」。

吳志揚說，民進黨執政慣用手法包含撒錢、綁樁、收割、爭功、諉過、欺騙、遮掩，桃園市是集大成於一身， 用捷運綠線假動工、掩蓋4年完全沒有作為的事實，用亞洲矽谷遮掩航空城停擺4年的事實，用臨時站遮掩鐵路地下化毫無進展；更誇張的是棕線捷運，縣府時代是高架、地下化兩案並陳送中央，到了鄭文燦時代抽回只送高架案，如今中央通過高架案，地方不喜歡就推給「吳志揚」，最後吳志揚更痛批鄭文燦「怎麼有這樣無恥的人、還要忍受這樣政治人物嗎」。

他也提到，桃煉廠遷廠案，他和陳學聖總共開了7次協調會，鄭文燦只有2次，沒想到鄭文燦第2次的會議結論竟然和他第7次會議結論一模一樣，一個字都沒有增加；至於藻礁問題，是他在縣長任內劃設「野生動物保護區」，才使得三接環評處處碰壁，鄭文燦選舉時帶著蔡英文總統來作秀，如今中央拿藻礁換深澳，鄭文燦一句話都不肯說，這樣犧牲市民權益，我們還要這樣的市長嗎？