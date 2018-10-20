柯P台灣「商品」說惹議 顏擇雅：時間點抓得太糟了

2018-10-20 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲接受《彭博》專訪指出，台灣必須專注於提升自己對於川普的價值，並接受自己在美中兩大國對抗中屬於籌碼的地位，台灣不過只是貨架上的商品而已。知名作家顏擇雅分析，美國如今終於能不再顧慮北京，與台灣建立共同價值，互相發展；而柯文哲「台灣商品」一說，既無史例佐證，時間點也抓得太糟。

顏擇雅今在臉書撰文表示，二戰為美國外交史的分界點，二戰過後，美國將盟友分為共同價值（shared values）、共同利益（shared interests）兩種，兩種分別是很大的。

顏擇雅解釋，英國與日本都曾是美國敵國，但英日與美國皆因共同價值，兩國現在都是美國的死忠兼換帖；歐盟對美國而言也有共同價值，而以色列被分類為共同價值那一塊，因此即使以色列讓美國招致最多批評，美國仍選擇相挺。

顏擇雅點出，「共同價值就一定會有共同利益 。共同利益卻不見得會有共同價值」，美國需要沙烏地阿拉伯平穩能源供應，也需要與其共同對抗伊朗，這種利益「亦有隨時重新評估的必要」。

提到美中關係，顏擇雅表示，美中在「關係正常化」時，制定了「台灣關係法」，當時台美還不算有共同價值；等到台灣民主化後，美國又因顧慮北京，能與台灣進展的關係有限。如今美國終可不再顧慮北京，「台美才終於要開始真正的，基於共同價值的交往」；顏擇雅認為，柯文哲台灣「商品」說被認為不當，是既無史例佐證，時間點也抓得太糟了。