獨家》為何派韓國瑜選高雄？ 吳敦義吐真「當年他揍陳水扁...」

2018-10-20 15:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨主席吳敦義今天到國民黨花蓮縣黨部，替議員、鄉鎮長等各級首長民代候選人幹部加油打氣，提及2018年底選舉「希望國民黨贏得漂亮」，還指出「如果高雄贏就是翻天覆地了」。吳敦義說，當初韓國瑜當立委，打陳水扁那一次「我很認同跟敬佩」，認為他允文允武，因此最適合選高雄市長。

吳敦義說，他思考過，今年新北是國民黨的「保命之戰」，台中、彰化「贏一個就是贏，如果兩個都贏就是大贏」，如果高雄也贏就是翻天覆地了。所以我們特別派了買菜賣菜都很內行的韓國瑜出來。

吳敦義特別說，當初他（韓國瑜）當立委，他打陳水扁那一次「我很認同跟敬佩」，那時審查退輔會預算，你們知道陳水扁怎麼說「這是要飼豬ㄟ嗎？」吳敦義認為，那一戰讓他很肯定韓國瑜是「允文允武」。

他說，他希望高雄會贏、台北台南、都贏，但他認為最有機會當然還是花蓮，希望不只是贏、還要贏得漂亮，最好「全壘打」！縣長都國民黨、將來2個立委也國民黨，議長國民黨，37個議員30個國民黨、13個鄉鎮也都國民黨更好。

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚今成立競選總部，包括國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫都到場站台，徐榛蔚強調，「花蓮價值」需要花蓮人自己捍衛，自從民進黨上台後「大家生活過得好嗎」？呼籲「票投藍營」。

立法院國防委員會1993年5月審查榮民改革預算，時任立委的陳水扁質詢榮民政策，遭也是立委的韓國瑜翻桌揍人，阿扁當場被打倒並住院3天。

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