巧合？「白色力量」發功 選將均抽到「4」號

新竹縣長候選人徐欣瑩、台北市長候選人柯文哲、彰化縣長候選人黃文玲，都號稱有別於藍綠的「白色力量」，也都抽中「4」號。（照片擷圖自候選人臉書合成）

2018-10-20 16:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕五合一大選，昨天進行抽籤，「白色力量」發功？台北市長候選人柯文哲、新竹縣長候選人徐欣瑩、彰化縣長候選人黃文玲都抽中「4」號，由於3人都號稱有別於藍綠的「白色力量」，如今又那麼巧合抽中「4」號籤，是福、是禍，今天在網路引發熱議。

有民眾稱「白色力量」藉由「4」產生「外溢效應」，但也有民眾酸說，不是「外溢效應」，而是「帶賽效應」，3個人同時抽中4號，機率實在微乎其微。

代表民國黨參選的黨主席徐欣瑩，此次參選新竹縣長，聲勢不弱，柯文哲數度到新竹縣為徐欣瑩站台加油，國民黨也深怕「三腳督」導致翻盤。

台聯前立委黃文玲，不但與台北市長柯文哲陣營關係友好，黃甚至希望集結藍綠兩大黨之外的「新力量」，一起拚選戰，柯爸、柯媽也多次南下彰化為黃文玲造勢。

3人不約而同均抽中「4」號，今天引發熱議。

台灣民間因台語諧音，普遍對「4」號有忌諱，但也有選將就是愛「4」，例如已故前南投縣長林宗男就說「4是我的幸運號碼」，每次抽到4，他就一定上。但「白色聯盟」同時抽到「4」，能否「444」如意，就看未來選局的變化。