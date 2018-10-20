韓國瑜想贏須滿足兩條件？他一張圖揭高雄選情

韓國瑜最近聲勢相當高。（資料照）

2018-10-20 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕2018選戰已進入倒數，國民黨高雄市長侯選人韓國瑜最近聲勢相當高，不過「人渣文本」周偉航卻貼出一張表格並分析，韓國瑜要勝選需要滿足兩個條件，一是從過去綠營支持者拿到15票，二是要喚起國民黨過去跑掉的10萬隱藏票。

周偉航昨天在臉書發文分析高雄年底選情，他貼出藍綠從2008到2016年各選戰中的得票數，2008年藍綠得票差不多的都是約80萬，但接下來藍營得票就一路滑、綠營一路加，2014年綠營拿下99萬、藍營僅45萬。2016年總統蔡英文拿到96萬，藍營約是55萬票。周偉航表示，假設綠營票2018得票數會退回2008底部，大約在80萬左右，藍營就要想辦法將得票數從55萬長回80萬才能勝選。

但周偉航指出，韓國瑜要拿到這25萬票，不但要從綠營（投蔡英文、陳菊者）搬回15萬票，還要喚起自己跑掉的隱藏10萬票。他認為這非常困難，因為投過蔡英文、陳菊的人，這次要改支持韓，需要15萬票，大約是總投票數10%，「有這麼容易嗎？」此外，韓國瑜還要喚醒之前10年不去投票、現在卻願意出來支持韓的10萬票。周偉航直言，上述兩者都要出來，韓國瑜才會贏。

周偉航認為，現在一堆韓粉都是之前每次都投國民黨的，那就沒啥意義。韓國瑜明掛著國民黨牌，這是個巨大劣勢，因為中間選民就算不爽民進黨，也可能不會出來投，「柯文哲沒這麼好複製的。」