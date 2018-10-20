首架F16V戰機交機 軍方規劃未來F16機隊維修交美洛馬公司

2018-10-20 15:05

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍F16戰機性能提升計畫中的首架戰機已經交機，軍方官員今天透露，為強化F16戰機整體戰力，縮短維修時程，軍方規劃未來F16戰機機隊的維修作業，將全數交給美國洛克希德馬丁公司，並將在台灣設立廠級維修中心。

立法院外交及國防委員會下週三將針對台美國防採購及工業合作議題，邀請國防部及經濟部官員報告備詢，空軍F16戰機工業合作方案以及陸軍明年將花9億元台幣，將阿帕契直升機總成及重要零組件送回美國維修等議題，預料將成會議質詢重點。

軍方官員指出，為強化F16戰機的整體戰力，台美決定在台灣設立F16戰機的廠級維修中心（Sustainment Support Center, SSC）」，將由空軍保修指揮部、中科院聯合處理，由美國原廠洛馬公司技轉並授權予中科院，整合國內維修能量並帶動國內航空產業發展。

軍方官員透露，此案目前正進行第一階段，洛馬公司也已將「發展藍圖」交付空軍審認內容，空軍預計在明年初提出研處結果，供洛馬公司提出第二階段及第三階段執行方案。

他指出，洛馬公司提出的發展藍圖，若台灣要比照美軍實施效益後勤制度，應要建立整體後勤平台，未來空軍包括F16戰機、P3C反潛機、C130運輸機以及黑鷹直升機等主力機種，空軍要將機隊狀況、飛行時數需求、維修需求等資料，都要提供給平台及美國原廠，才能做好機隊管理、維持高妥善率。