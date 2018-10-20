王金平等呼籲選民票投陳學聖 給民進黨教訓

2018-10-20 15:14

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長候選人陳學聖今天舉行競選總部成立大會，大批支持者湧入會場，除副主席曾永權為陳學聖披彩帶，前立法院長王金平、前桃園縣長吳志揚、新北市長朱立倫則分別贈送好彩頭、包粽、蒜頭，祝其高票當選外，王金平等人不諱言陳學聖與對手民進黨鄭文燦，在民調上的確有些差距，也呼籲選民票投陳學聖給民進黨教訓。

陳學聖「翻轉桃園全新出發」競選總部成立大會，包含黨主席夫人蔡令怡、前主席洪秀柱、立委曾銘宗、黃昭順、江啟臣、柯志恩、呂玉玲、林麗蟬、陳宜民、王育敏、林德福、前立委陳根德、孫大千都倒場致意；此外，議長邱奕勝、副議長李曉鐘也率20多位黨籍議員到場站台，象徵黨內大團結，另環團代表也豎立旗幟「反空污救藻礁，護桃園，11/24滅東廠」大型看板，抨擊主政者毫無誠信。

陳學聖也帶領支持者高喊「民進黨下台、國家才會好」；他說，希望國民黨再起，讓桃園好還要更好，如今桃園4年大建設停擺，快要看不到新北市尾巴，選上後不會有乾爹、更不會有官員貪污收賄，會做一位老老實實的市長，讓桃園重新再起，讓桃園發光發亮。

曾永權、王金平等人也表示，桃園市是藍大於綠，這幾年民進黨執政，奪權有術，治國無方，國內經濟蕭條，百業叫苦連天，行政院長賴清德自稱是台獨務實工作者，讓兩岸關係惡化，而鄭文燦對藻礁背信忘義，呼籲市民用選票給鄭文燦教訓。

洪秀柱也強調，朱立倫及吳志揚兩位縣長的努力，桃園才有機會升格直轄市。鄭文燦要五毛給兩塊，所以大家說鄭人很好，但重點不是人好，而是錢好、運氣好。看人不能看錢多，而是要看有沒有誠信，政治人物講話不實在、不老實，就不太可靠。系望陳學聖是忍者龜，在場不對等的龜兔跑當中，能夠贏得勝選。

朱立倫強調，民進黨執政只會搞政治鬥爭、清算軍公教，一例一休造成勞工困擾，兩岸停滯倒退，倒行逆施，製造混亂，讓社會充滿仇恨，呼籲桃園市民用選票給民進黨教訓，用選票告訴民進黨桃園人覺醒了。

吳志揚語重心長表示，民進黨的所作所為桃園市集大成，舉反撒錢、綁樁、收割爭功、諉過、欺騙、遮掩，桃園一樣都不少， 用捷運綠線假動工，掩蓋軌道建設四年完全沒有作為的事實，用亞洲矽谷遮掩航空城停擺的事實。