藍委提案修法 二二八基金會取代促轉會

2018-10-20 14:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕為廢除促轉會，國民黨立委賴士葆等人連署提案，修正「二二八事件處理及賠償條例」，將現有條文中二二八基金會的權責範圍，擴展至其他威權時期所發生的政治受難事件之處理與賠償。賴士葆受訪時強調，因促轉條例透過立法賦予促轉會司法調查權，此非民主國家的常態，因此提出修法，作為廢促轉會的配套。

民進黨團幹事長李俊俋受訪時說，轉型正義最重要的是還原歷史真相、找出加害者與被害者，二二八事件處理及賠償條例僅負責賠償與撫慰事宜，「當初設立促轉會就是要彌補二二八基金會在這方面的不足」，國民黨卻倒果為因，閃避尋找加害者的過程，「根本是文不對題」。

賴士葆在提案說明中表示，有關我國政治受難事件處理及賠償，現有「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」等相關規定，已得以含括處理大多數之政治受難事件，且即使未臻完全，也無另設單位處理而疊床架屋的必要。因此提案修法，以使本法適用得以擴及其他政治受難事件之處理與賠償。

根據提案內容，本法指的政治受難者為中華民國34年8月15日起至81年11月6日權威時期，人民因二二八事件或其他違反自由民主憲政秩序之不法行為所致生命、身體、自由或財產遭受公務員或公權力侵害者。

依據二二八事件紀念基金會送抵立法院的108年預算書，明年共編列預算7348萬6000元。現任董事長為薛化元。＃