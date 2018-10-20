曾永權：三接換深澳是一桃救三市 挽救北北基選情

2018-10-20 13:48

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長候選人陳學聖今天舉行競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權致詞批評，民進黨以政治凌駕專業，用「三接」換「深澳」，就是認為桃園市長鄭文燦選情穩定，企圖「一桃救三市」，挽救基隆、台北、新北選情，只是觀新藻礁經過7000年才形成，一旦被破壞就永遠消失了，鄭文燦出賣桃園人的健康。

曾永權說，最近發生一連串事情，都與桃園有關，經濟部前一天還在說，「沒有深澳北部會缺電」，隔天行政院長賴清德就宣布「三接環評若過關、評估停建深澳」，以「觀塘藻礁換深澳」完全是選舉考量，難怪鄭文燦被罵惡搞台灣能源轉型，對藻礁保育背信忘義，還是讓北部居民呼吸更多致癌空氣的黑手。

曾永權說，桃園市選民結構是藍大於綠，鄭文燦當選首屆桃園市長，並非實力堅強，主因是藍營選民不投票，鄭文燦執政「要五毛給兩塊」大灑錢及小恩小惠的小確幸政策，犧牲桃園市的大未來，造成城市建設原地踏步；事實上，桃園的城市發展規模，是經過前縣長朱立倫、吳志揚努力才成為宜居的都市，為了延續建設大桃園的腳步，請支持陳學聖。

曾永權最後也批評民進黨政府倒行逆施，鄭文燦是民進黨籍地方首長，他要為民進黨中央所有政策背書，也要為所有民進黨執政不力負起責任，民進黨下台，鄭文燦也要下台。