柯文哲指台灣是中美對抗商品 丁守中痛批：自我作賤

2018-10-20 13:44

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲日前接受外媒專訪談到台灣是中美對抗下貨架上的商品和籌碼，國民黨台北市長候選人批評柯文哲自我貶抑國格、自我作賤，競辦發言人詹為元補刀，執政者不能兩手一攤說「我們是籌碼」，而是要想出辦法，否則民眾選你出來幹甚麼。

丁守中痛批，柯文哲自我貶抑國格、自我作賤，任何政治人物都不會把自己的國家比成貨架上的商品，或是人家可以交換的籌碼，絕對不容許人家這樣變賣來變賣去，我們要有尊嚴，丁守中了解兩岸大事和國際現實，絕對不會把台灣變成人家的商品和籌碼。

柯文哲昨天受訪時又補充表示，只要唸歷史就知道弱國無外交，都是強國才有外交，丁守中對此指出，可是我們可以在強國夾縫中游離、打出兩手政策，一方面拉攏西方國家、一方面改善兩岸關係，兩邊得利，哪有像柯這樣說的。

丁守中競選辦公室發言人詹為元補充，柯文哲在國際關係與國際政治上很不專業，對他來說，籌碼只是一個抽象名詞，但作為國際關係的籌碼，國家的命運就很悲哀，說自己的國家是商品，更是自我矮化，對一個首都市長而言，非常不適當，明顯失言。

詹為元表示，國際政治中，淪為籌碼就要選邊站，要當人家馬前卒，衝突的時候擦槍走火，也是籌碼最慘，所以任何國家外交都是強調自主，要自立自強，我們希望國際之間良性互動，絕不容忍把台灣當作籌碼，執政者遇到事情是要想辦法解決，而不是兩手一攤說「我們是籌碼」，要想出辦法，否則民眾選你出來幹甚麼。