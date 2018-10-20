陳佩琪談器捐風波 請衛服部清查

2018-10-20 13:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲捲入器官移植至今，遭質疑《屠殺》作者伊森葛特曼指控，為台灣病人赴中國器官移植的中間人。柯太太陳佩琪今天中午於臉書發表看法，指出衛福部統計，台灣約有3000名境外移植者，但有登記者只有百來人，是否請衛福部私下去清查這3000人，問問他們是不是柯文哲醫師帶去的或仲介去的就好了。

陳佩琪臉書表示，葛特曼在2018年來台的說法和2014年所發的律師聲明函的說法迴異 ，就邏輯上來講，柯文哲這4年已經離開醫界，葛特曼必定是找到柯文哲尚未離開醫界時的新事證，所以才會推翻之前的說法，後來間接從媒體得知，原來新事證就是一張柯文哲和上課學員（中國醫師）的合照，葛特曼說這張照片讓他改變先前的說法和對柯文哲的看法 ，「哇！葛特曼先生怎麼會有這種神邏輯？我們當醫生的，常受邀出去演講，講完之後，台下常有學員發問，最後再來個大合照，更是家常便飯，但是現在的邏輯竟然是『合照代表講師要對學員之前或之後所有的行為負責？』」

陳佩琪指出，據衛福部統計，台灣約有3000名境外移植者，但有登記者只有百來人，是否請衛福部私下去清查這3000人，問問他們是不是柯文哲醫師帶去的或仲介去的就好了， 以台灣通訊之發達，這事應該不難，現在每天叫柯文哲出來說清楚，「我們都說沒有這回事了，到底是該怎麼澄清啦？我們手上又沒有這3000人的資料。」

陳佩琪也稱，選舉選到從早期某黨某議員口中常出現的「酸奶」、「臭奶」字眼，到最近有人（指姚文智）受訪時，動不動像順口溜一樣， 脫口就是「潑猴」、「 柯萊爾」的，柯文哲常說在美國，罵人家Liar是很嚴厲的指控，現在台灣的選舉選到這樣， 已經不想再說什麼了！