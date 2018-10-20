選前倒戈？ 5位澎湖縣政顧問怒退證書

五位縣政顧問退回證書，放在澎湖縣政府警衛室內。（記者劉禹慶攝）

2018-10-20 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底選戰進入短兵交接階段！澎湖縣政府5位顧問今日連袂前往縣府，表明當初挺錯人，退回顧問證書，並向澎湖民眾致歉；針對5人之舉，澎湖縣政府也發表聲明，5人只有3人具縣政顧問身分，尊重不同意見表達，即日起註銷顧問資格。

今日5位縣政顧問齊聚縣府廣場，表明自己都是支持陳光復多年的人，其中許迺敦13年、洪連守14年、莊光輝10年、黃定國5年、賴德勝5年，除上次選舉出錢又出力外，還拜託親朋好友支持，但陳當選後，卻停止前朝重大建設，只有社福支出，並屢傳收賄賣官疑雲，由於建設停擺，讓澎湖退步20年。

由於當初許多親友都是透過他們介紹，支持陳光復當選，現在被發現只有騙字，選前主動提出官位，選後都沒有，連縣政顧問證書都是用寄送，而非親自送達，絲毫不尊重，因此他們決定站出來，退回顧問聘書，也決定與陳光復劃分界線，並預告還有第2波退回顧問證書潮，與國家寶藏院院長李清煌債務糾紛，將擇日再說分明。

針對5人退回縣政顧問聘書，澎湖縣政府表示尊重，同時5人中僅莊光輝、許迺敦、黃定國為縣政顧問，賴德勝原為顧問，已於今年中解聘，至於洪連守則不曾擔任縣政顧問；對於顧問因個人規劃，不願繼續擔任縣政顧問，縣府沒有意見，即刻註銷顧問身份。澎湖縣政府顧問郁國麟則在臉書上發言，指稱有人因求官不成，才上演此齣退回縣政顧問證書鬧劇。

相關影音