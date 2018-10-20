跟余天合唱這首歌心酸酸…蘇貞昌誓言「一定比當年更好」

民進黨新北市黨部主委與蘇貞昌合唱「回鄉的我」。（記者何玉華攝）

2018-10-20 12:49

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（20）日上午出席與市議員候選人何博文聯合競選總部成立大會，在民進黨新北市黨部主委余天的邀請下，蘇貞昌現場與余天合唱「回鄉的我」，可能歌詞的內容貼近蘇貞昌的心境，蘇貞昌唱完略顯激動的說，他也如歌詞所描述「受盡風霜，吃盡甘苦」，希望支持者一定要出來投票，讓他回到新北市服務，「我一定會比當年做得更好」。

蘇貞昌今天的行程從早上9點到新店惠國市場掃街開始，接著10點半趕到板橋出席與市議員何博文的聯合競總成立大會，接下來還有永和、新莊、土城，及晚上在板橋和三重的兩場晚會，一天滿滿9個行程，「工時」超過12小時。

蘇貞昌說，很多人可能比較年輕，不知道當年他治理台北縣時突破多少困難，如果有機會回來，「我一定會比當年做得更好」；余天邀蘇貞昌合唱「回鄉的我」，希望大家一起用歌聲把以前的台北縣長唱回來新北市。

蘇貞昌說，他歌聲不好，但會認真唱，很榮幸有天王幫他訓練，「有天王靠，我怕啥」，也希望現場的支持者一起大聲唱、搖旗，他會比較敢唱；許是歌詞觸動了蘇貞昌的心情，一曲結束，蘇貞昌顯得激動，他說自己這一路真的是「受盡風霜，吃盡甘苦」，拜託支持者認真催票、認真固票，一起行、一起拚，議員、里長一起當選，作伙贏。

「回鄉的我」歌詞，「走遍了天涯海角，也是故鄉的月卡圓；吃遍了山珍海味，也是阿娘煮的卡有滋味；秋風一年一年吹，日子一工一工過，我已經是一個受盡風霜，吃過苦楚的人。故鄉的父母，久年無看的好朋友，早日使恁頭殼疼，乎你煩惱的我，已經倒返來，已經成功倒返來」。

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