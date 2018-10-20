與高嘉瑜同台 姚文智：那些事我都忘了

2018-10-20 12:35

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長姚文智、民進黨台北市議員高嘉瑜今成立聯合競選總部，先前姚陣營點名高是「友柯派」應退黨，高則反擊姚應辭立委拚選情，雙方隔空交火，雖後來會面破冰，但兩人似乎仍有尷尬，如今雙方互動較先前好很多，姚文智被媒體問是否來消除尷尬？他答：「哈，不要這樣，我們選舉變化那麼快，那些事我都忘記了」高嘉瑜也連忙說：「大家都能高票當選最重要！」

民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊兩個月前在節目上點名高嘉瑜為友柯派議員應退黨，而高嘉瑜也不甘示弱，在臉書要姚辭立委拚選情，最後姚文智為止血，到北市議會與高嘉瑜會面，不過當時現場氣氛尷尬，兩人互動仍卡卡。姚後來到港湖區拜票，高嘉瑜也遲到，雙方更無交集，引發外界揣測。

兩人今再度同台，相較於先前的尷尬已好很多，姚文智被媒體問到之前與高嘉瑜不合被做文章，是否來消除尷尬？姚則說：「哈，不要這樣，我們選舉變化那麼快，那些事我都忘記了」高嘉瑜也搶話說：「大家都能高票當選最重要！」

由於高嘉瑜2014選舉是全台議員最高票，但現場大約只有2百人，高嘉瑜表示，她競總成立一向都沒動員，支持者都是自發性前來支持，上次選舉開票時其實也沒人來，她認為支持者主要是看她平常的努力，不會特別出現，但投票的時候一定會支持，她也覺得這樣比較重要。

姚文智則說，每個候選人都有不同的選舉策略，重點是能不能服務到市民，獲得他們的支持，而高做事認真、問政犀利，地方服務與形象都好，他認為選民不一定要到現場。

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