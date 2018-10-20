侯、蘇民調黃金交叉？侯友宜：平常心看待

國民黨新北市長候選人侯友宜今天一早到北海岸掃街拜票，萬里蟹攤商爭相與侯友宜合照。（記者俞肇福攝）

2018-10-20 11:42

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨籍新北市長候選人侯友宜今早到北海岸馬不停蹄趕場拜票，到金山老街掃街時展現高人氣，市場買菜的婆婆媽媽看到侯友宜搶著握手合照。侯友宜被問到有綠營內部民調傳出，新北市長選舉侯蘇二人已經出現「黃金交叉」，對此，侯友宜回應，民調只是參考，不論高低都要都要平常心看待，會繼續衝刺選情。

侯友宜表示，選舉步步都要務實前進，「每一步都要充滿危機感」，民調僅供參考，「不管贏幾趴，還是怎樣交叉」，侯表示，票要投進去才算數，他要全力催票。

國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜聲勢看漲，被問及侯友宜人氣似乎被韓超越，侯回應，「好朋友，大家都一起走」，只要有共同理念、想替市民做事，大家就能鬥陣走。

至於侯、韓是否可能聯合造勢、拉高選情？侯友宜僅表示，只要是理念相同的朋友，都會團結在一起，也希望彼此都能勝選。

被問及稍早掃街行程在行政院長賴清德萬里老家附近，是否有深入對手陣營搶選票，侯表示，不管是誰的故鄉，一定要把萬里這樣的好地方帶來繁榮，一定與萬里鄉親站在一起，「他們才是大咖」。