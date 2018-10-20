菜價議題被炒作 吳音寧回擊：謠傳不會讓台灣農業更好

2018-10-20 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕年底大選倒數35天，有農民先前指出，自韓國瑜離開、吳音寧接任台北市農產運銷公司總經理後，菜價「一直下跌」，讓農民「損失慘重」。對此北農提出數據反駁，吳音寧昨晚也在臉書上發文，強調北農提供公正、透明的交易區域，並強調「謠傳不會讓台灣農業更好」。

綜合媒體報導，日前有農民上東森《關鍵時刻》節目表示，韓國瑜擔任北農總經理時地瓜葉1公斤可拍賣到110元，今年最高卻只到約60元，「因此農民們大多選擇支持韓國瑜」。北農19日發布聲明表示，上述說法與事實不符，並貼出農糧署菜價行情數據，指吳音寧上任後，平均菜價提升了4.7%。

吳音寧則在臉書上表示，北農新創設LINE群組，只要加入台北農產的官方LINE群，便能收到當天批發市場的上、中、下價，讓農友、消費者即時更新蔬果價格。對於日前的不實說法，吳音寧則說，菜價是關乎民生的重要議題，也是農民辛苦的結晶，北農提供公正、透明的交易場域，讓消費者更認識優質農產，最終再交給市場機制決定農產價格。

吳音寧直言，關於少數有心人士放話「吳總到北農後，菜都賣不到好價錢」完全不是事實，呼籲民眾可至北農的官網查詢近幾年的菜價，她也強調「謠傳並不會讓台灣農業更好」。