台大教授憂怕鬼不設陳文成廣場 陳芳明：心裡有鬼

台大學生會、研究生協會、陳文成紀念基金會去年舉行陳文成事件36週年紀念晚會，民眾與學生們在陳文成事件紀念廣場立牌前獻乎表達追思。（資料照）

2018-10-20 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕台大陳文成事件紀念廣場規畫設計案，遭到學生團體質疑，代理校長郭大維可能要以「環境改善工程」的名義，將此案翻案，郭大維今天決定撤案。政大台文所教授陳芳明表示，台大教授竟然會以系上女生怕鬼為由，變更陳文成紀念廣場，頂尖大學竟然還如此「目中無人，心裡有鬼」？

台大歷史系學生會學術部、台大人類系學生會、台大法律系學生會、台大文學院學生會及台大社會系學生會發布共同聲明呼籲，不要用任何方式對陳文成事件紀念廣場有任何變卦與波折。

聲明指出，當年有圖資系老師說，「這事件就在我們系館旁邊，大家說起都說是從那個樓梯掉下去的，講起來都很害怕。如果大家真的要紀念的話，有很多地點，如果在圖資系紀念的話，我們系上有許多女生，會害怕。大家講起鬼故事，也都會講起那個樓梯。校園內有很多事件值得紀念，他表達的形式有很多，我希望表達時可以用其他方式，不要在圖資系蓋紀念碑。」而現在這位老師如今已是文學院院長。

陳芳明直接點名台大文學院院長黃慕萱，以系上女生怕鬼這種無中生有的傳言為理由就要變更陳文成紀念廣場。陳芳明批評，「這究竟是什麼時代了，頂尖大學竟然還如此『目中無人，心裡有鬼』？」

陳芳明表示，陳文成事件是時代的政治傷痛，這個世界沒有鬼魂，只有邪惡體制才是真正的魔鬼，不要隨便變更歷史記憶，不要把原來的正義扭曲變更，「那麼怕鬼，就把圖書館拆掉吧。如果有鬼，我希望陳文成鬼魂不要輕易放過變更者。」