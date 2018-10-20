台大不甩監院糾正續與教育部打官司 挨批不符正當行政程序原則

台灣大學107學年度第1學期第1次校務會議20日舉行，代理校長郭大維（中）出席主持會議。（記者廖振輝攝）

2018-10-20 11:39

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今天召開校務會議，報告台大校長遴選爭議的目前進度。即使教育部要求校長遴選委員會重新投票產生校長人選，監察院亦糾正台大選校長未依法行政，但台大校方今仍強硬表示，會繼續透過行政救濟（訴願、行政訴訟、釋憲）來釐清爭議與大學自主的範疇，台大委任律師將針對教育部答辯書狀，近日再提補充訴願理由書。

台大校長遴選委員會選出台大教授管中閔為當選人，但隨即被台大教授踢爆，管中閔未揭露兼任台灣大獨董、薪酬委員及審計委員3職，遴委蔡明興為台灣大獨董，兩人有重大利益未迴避之程序不正義問題，遴選結果亦侵害其他候選人利益。

教育部長葉俊榮要求，校長遴選委員會再開一次會重新投票，且蔡明興應予迴避，所產生的當選人送教育部，教育部會予尊重，但遭台大遴委會拒絕，台大校方亦和教育部打行政官司。監察院今年8月亦糾正教育部和台大，指台大未依法行政，辦理校長遴選有利益未迴避、資訊揭露不足的問題。

台大校方說明，台大校長遴選委員會確認管中閔當選資格無疑義，因此台大校方立場是堅守大學自主，仍會繼續行政救濟，亦即繼續和教育部打官司，近日會請律師針對教育部再提補充訴願理由書。

對於台大校方援引遴委會決議回函教育部，台大學生會長吳奕柔發言表示，台大校方遴選委員會於9月21日，僅由陳維昭召集人事先草擬好聲明，並要求所有遴選委員於兩日內回覆，其中21名遴選委員僅有10名回覆，且明顯有3位委員並不同意此聲明立場，然此立場逕自在10月4日未獲得多數遴選委員之集體決議，即由校方回函教育部。

吳奕柔抨擊此不符合正當行政程序原則，少數遴委控制遴選委員會，對於遴選委員會的正當性與公正性造成侵害，她表達不認同與反對。

吳亦柔也向所有校務會議代表喊話，遴選委員會既已是由少數遴選委員草擬和決定結論，質疑其是否具有公正性？也質疑是否真的有獨立行使職權？並直言不要對遴委會的決議抱太大期待，身為遴選委員的學生代表也無法就程序正義進行發言。

有校務會議代表發言轟教育部長葉俊榮，如果葉部長真的認為程序有問題，違反規定，那有必要作溫暖的溝通嗎？這代表台大程序無懈可擊，只是他們不滿意，沒有程序違反問題；他也要求台大回函監察院不要那麼客氣，雖然不能直言「這不關你的事」，但應強調這是台大校長遴選委員會自主事項，不是監察院該管的事項。

台大代理校長郭大維表示，遴委會獨立運作，校方予以尊重，校方依5月校務會議決議進行中。