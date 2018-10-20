中國無情霸凌罵「漢奸」 謝長廷：為台灣利益不退怯

駐日代表謝長廷表示，中國拉攏日本、孤立台灣，他多次示警這個現象，卻遭到中國無情霸凌，甚至被罵成漢奸，但他不會退縮，為了台灣利益繼續做下去。（資料照）

2018-10-20 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三即將下週訪問中國，將會與中國國家主席習近平進行會談，雙方預計簽署多項合作備忘錄「合作備忘錄」（MOU）。駐日代表謝長廷表示，中國拉攏日本、孤立台灣，他多次示警這個現象，卻遭到中國無情霸凌，甚至被罵成漢奸，但他不會退縮，為了台灣利益會繼續做下去。

謝長廷今天在臉書上表示，依據調查，訪問過日本的中國旅客中，有70%以上對日本有好感，加上中美貿易摩擦需要日本相挺，中國不斷對日本示好，安倍晉三也將在25日訪問中國，並與習近平會談，日本東北食物解禁問題已經列在檯面上，反而看不到慰安婦或釣魚台等爭議議題。

謝長廷說，中國在拉攏日本同時，不忘孤立台灣，有爭議對立的議題都移轉來台灣，不論是慰安婦立銅像或日本東北食品公投，其做法完全符合中國的「拉日孤台」策略。

他強調，「台灣人民不警覺台日關係將受影響，台灣將更孤立，他多次示警並說破這個策略，也才會遭到中國勢力和網軍無情的霸凌，甚至被罵為漢奸，但這樣也決不會讓我在壓力下退怯，為了台灣的利益，該講的、該做的，還是要繼續講、繼續做。」