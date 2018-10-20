強調「會做事」！蘇貞昌推SARS影片談危機處理

蘇貞昌競總推出新影片SARS與危機處理能力。（記者翁聿煌攝）

2018-10-20 11:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌最新推出談論他擔任台北縣長時期處理SARS危機過程的影片，大打政績牌，蘇貞昌說，「過去的紀錄是未來的保證」，當年SARS發生時，真的沒有人知道處理，因為它是非典型，幸好靠著新北團隊齊心合力，才能化險為夷，證明選出好市長，能為市民帶來好福氣。

2002年發生SARS事件，造成台灣120人感染10 人死亡，蘇貞昌說，新北市就在台北市旁邊，和平醫院出了亂子，新北市最受影響，當時影響廣達3千人，那時候為被隔離的市民送便當，大家怕得要死，「還要把便當綁在竹竿上伸進去咧！」

蘇貞昌說，因為新北整個團隊大家齊心合力，在3個禮拜內設置90間負壓隔離病床，做好準備迎接隔離病人，結果士氣大振，不但沒有任何院內感染，連整個社區都平安。

他強調，一個首長不只是除弊興利，對4百萬人會碰到什麼天災人禍，就要看市長是不是有魄力、有效率，決定團隊的效率，也決定市民的福利跟福氣，他希望能為新北市民做事，讓新北能夠第一，用過去的紀錄做未來的保證，同時也加上行政院長的歷練累積，讓新北第一。

蘇貞昌說，他今晚在板橋跟三重跟行政院長賴清德同台造勢，有史以來第一次兩個院長同時站在台上，賴清德是新北子弟，他也當過8年縣長跟行政院長，下禮拜他還會和桃園鄭文燦、基隆林右昌、新竹林智堅3位當了4年的首長，一起組成「會做事連線」，讓大家看見新北也應該改變。