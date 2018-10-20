韓國瑜說要拚經濟 劉世芳批是認同一中

民進黨今天下午將在高雄舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動。（記者葛祐豪攝）

2018-10-20 10:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的拚經濟口號，立委劉世芳批說，如果是認同一中，要把我們的蔬菜一定要賣到中國，把國家主權踐踏腳底下，相信台灣農民也不樂見。

韓國瑜此次打出拚經濟口號「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，但東西要怎麼賣出去？要賣去哪？民進黨質疑他把希望都寄託在中國。

針對民進黨今天下午在高雄舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，韓國瑜認為高雄現在是要拚經濟，而非拚政治。

對此，民進黨立委劉世芳今早受訪時說，陳其邁本來就有在拚經濟，他的經濟藍圖非常清楚，包括引進高科技園區。

劉世芳說，但韓國瑜的拚經濟，如果是認同一中，要把我們的蔬菜一定要賣到中國，而不是賣到全世界各地去，台灣農民也會覺得，為什麼要摒棄自己國家主權尊嚴，只為了賣一顆蔬菜50塊或100塊到中國，這才是本末倒置，台灣農民都不樂見。

媒體詢問說，韓國瑜曾說過承認九二共識，民進黨看法如何？

劉世芳強調，大家都非常清楚，韓國瑜承認九二共識，你可以去問國台辦，國台辦連九二共識這四個字都不說了，只說一中原則，韓國瑜可能活在10年前，不曉得國台辦已經改成強硬的、而且是要武統台灣的立場。

據了解，韓國瑜今年8月接受POP radio電台節目專訪時，曾提及主要政見之一的「南南合作」，是要用熱情和承認九二共識的框架，讓高雄變成對中國很友善的城市。