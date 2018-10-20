雙北青年論壇明登場 蘇上豪預告4問柯文哲

蘇上豪表示，明天他將赴雙北市長青年論壇4問柯文哲。（資料照）

2018-10-20 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前婉拒「雙北市長青年論壇」辯論，希望日程能改到請假投入選舉後再進行，遭到部分人士批評。緊咬器官移植案的台北博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪表示，他明日將出席台北場辯論，並向柯提出4個問題。

蘇上豪在臉書上寫道，「沉默永遠不是力量，地面戰正式開打」，稱自己明日下午3點將赴台北場青年論壇開第一槍，同時徵求義勇先鋒隊到場，人數不拘，愈多愈好。

蘇上豪說，他將向柯文哲提出4個問題，分別為：

一.「柯市長無心跳器捐是否有衛福部公文罰款？怎麼罰？如果没有，我自己告發事證（監察院已立案調查），違反醫學倫理之處！」

二.「柯市長2000年論文中，四套葉克膜是誰出錢（共200萬台幣）？為什麼要問？因為那時健保不給付葉克膜，醫學雜誌規定，論文要列出金主名字以避免不當聯想。光這點論文即可下架，英文舉發信我已寫好，看他如何回應再決定。」

三.「26例無心跳器捐有多少例是2002年之前，多少例是2002年之後？費用如何報銷？（2002年後健保才给付葉克膜）相信葉克膜健保不給付無心跳器捐！又是錢的問題」

四.「無心跳器捐是在病人心跳停止前，还是停止後切開病人傷口放上葉克膜？為什麼要以保護器官熱缺血之由，打血管擴張劑（作用是降血壓），譲病人心跳有提早停止風險？連病人自己嚥下最後一口氣都不願意等？涉及加工殺人，加工摘取器官！」

自《屠殺》作者葛特曼來台召開記者會後，蘇上豪多次在臉書與電視節目上表示願意相信葛特曼說法，並在前日向監察院檢舉柯文哲，要柯回應違背醫學倫理的無心跳器捐一事。