蘇貞昌批侯「觀念迂腐、不斷抄襲」 督導的業務也生疏

2018-10-20 10:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕隨著投票日愈近，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評對手侯友宜的措詞愈見辛辣！今天蘇貞昌上午到新店惠國市場拜街時受訪，直批侯友宜跟不上時代「觀念迂腐」、不斷抄襲蘇貞昌的政策和布置，連自己督導的市政業務都很生疏，所以不敢面對，因此不敢辯論。

蘇貞昌說，今天是掃街第69個市場，他會按照步驟，很誠意的走遍新北市每個角落，聽取市民心聲，同時爭取支持。

蘇貞昌強調，他的團隊不但創新而且有效率、又有趣，未來當選會以這樣的態度來治理城市，讓新北市更美麗、更多元、更有趣、更有效率，外界看到蘇貞昌最近除了掃街，還在臉書上當直播主，蘇貞昌說，新科技不斷進步，所以他也要跟得上時代，他話鋒一轉，指「很多人不但跟不上這種新技術、搞不清楚，甚至連觀念都還非常迂腐，如果這樣子的人領導市政，新北怎麼會第一？」

他批評侯友宜，不只是政策抄襲，連佈置都抄襲，連講話有時還會把都更自己的「箭」講成他的「引擎」，侯對自己督導的3分之1業務都不熟悉，才會講自稱是「資深社工師」，這是違法的耶。

蘇貞昌希望，市民可看清楚，市政交給誰才會進步，才能改變過去後段班，誰才能讓這個4百萬人的城市看到希望，他相信新北市民一定會找一個會做事的市長。