民進黨今在高雄發起反併吞遊行 陳其邁：五毛黨充斥假新聞

民進黨今在高雄發起反併吞遊行，陳其邁（中）表示五毛黨充斥假新聞。（記者葛祐豪攝）

2018-10-20 10:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨今天下午將在高雄舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，9位民進黨立委今早於各自選區路口，同步宣傳活動，陳其邁則前往左營哈囉市場，他感嘆此次選舉中，中國五毛黨充斥假新聞，讓人查到手軟，相當無奈。

民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨黨團、台灣南社、台灣基督長老教會等單位合辦，將於今天下午2點半至4點，在世運大道舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」，預估有1萬人參加。

民進黨指出，選舉進入最後階段，中國透過秘密金援與網路滲透，干擾介入台灣選情的跡象愈來愈囂張，最終目的就是併吞台灣。

為鼓勵民眾參加此活動，民進黨高雄9位立委與市議員候選人，今早各自於選區路口，同步宣傳活動。

民進黨高雄市長候選人陳其邁則前往左營哈囉市場，呼籲大家下午來參加活動，他強調：「此次選舉，中國五毛黨或新聞農場，充斥假新聞，散布不實消息，攻擊他個人或民進黨，經查帳戶都在國外，查到手軟，讓人很無奈。」

陳其邁強調，這是很嚴肅的問題，應該要正視這種境外或是對岸影響選舉的行為，這對台灣民主傷害很嚴重，防不勝防，甚至無法追究責任。

針對「反介入」，立委劉世芳說，高雄市是宜居城市，不希望用這種不光明磊落、滲透方式介入台灣選舉，如果有政黨企圖利用境外勢力，來干擾台灣選舉，不是台灣選民所樂見。

談到「反併吞」，劉世芳強調，過去幾個月，看到中國飛機船艦繞行台灣，打壓台灣的國際組織讓台灣變成孤島，不光明磊落方式，無法讓兩岸之間和平發展。

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