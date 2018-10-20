反併吞、反介入遊行下午登場 高雄綠營選將號召萬人上街頭

立委李昆澤（右二）、高雄市議會議長康裕成（左二）偕同民進黨三民區市議員候選人何權峰（右一）、鄭孟洳（左一）、洪平朗等人在路口向市民拜票，並呼籲大家參加「反併吞、護台灣、反介入、護高雄」萬人活動。（記者方志賢攝）

2018-10-20 09:50

〔記者方志賢／高雄報導〕民進黨立委李昆澤、高雄市議會議長康裕成今上午偕同三民區議員候選人站路口向市民拜票，並呼籲大家今下午到世運大道參加「反併吞、護台灣、反介入、護高雄」萬人活動，一起反中國秘密金援，反中國網路霸凌！

李昆澤、康裕成偕同民進黨三民區市議員候選人何權峰、鄭孟洳、洪平朗等人，今上午8點在三民區九如、民族路口，手持「反併吞、護台灣、反介入、護高雄」布條，向市民揮手拜票，並邀請市民今下午2點半到4點，到世運大道參加萬人活動。

立委李昆澤表示，台灣的民主化過程是許多人用自由、家庭及血汗才換得些微民主成果，台灣是我們的國家，他偕同市議員候選人向市民宣示反併吞，反對中國霸權，護台灣，因為這裡是我們國家，挺高雄，讓高雄繼續發展、進步，繼續挺陳其邁，民進黨議會過半，加油！

市議會議長康裕成指出，中國透過秘密金援，與網路霸凌，干擾、介入台灣的選舉，不能讓中國繼續用惡劣手段對待台灣，大家要反介入、反併吞，共同守護台灣，守護高雄，呼籲市民一起來參加，今下午2點半到4點到世運大道參加萬人集會活動。

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