獨家》性能大提升 首架F-16V交付空軍

2018-10-20 09:33

〔記者游太郎／花蓮報導〕我國為強化空軍戰力，耗資1296億餘元預算，委由美商洛克希德馬丁公司協助我國漢翔公司，升級143架F-16A/B戰機為F-16V戰機，首架編號6626單座戰機，完成性能提升及連串測試後，昨天下午交付空軍，平安飛返嘉義基地，首批4架預計年底交付，明年初加入作戰序列，空軍的戰力不但獲得大幅提升，也可抗衡中國的殲20。

昨天下午下午4時許，1架只有洛克希德馬丁公司原裝塗裝、編號6626的F-16單座戰機，平安降落空軍嘉義基地，這架戰機經證實，就是在8月底試飛曝光，經美方多次測試後，首架完成性能提升的F-16戰機，其餘首批3架，空軍樂觀表示，可望於今年底完成交付，總數139架F-16，將以1年改裝20到24架的進度，陸續完成升級，預計2022年全部升級完畢。

官員指出，完成性能提升後的F-16V戰機，交付給嘉義及花蓮兩個基地後，在不影響匿蹤塗料的前提下，由兩個基地恢復為原來的機身塗裝，由於外型變化不大，在全數交機前，到底那些戰機已完成性能提升，將不易分辨出來，避免有心人士刻意窥探。

據指出，6626在6月即完成機身結構補強及軟、硬體的性能提升，陸續由美方人員進行飛行測試，8月底首度升空，引起不少航空迷關切，但消息曝光後，引起國防部及美方高度關切，情治及保防系統也全面清查外界的消息來源。

我國1992年向美國採購150架F-16A/B戰機，已折損7架，從1997年服役迄今，成為空軍對空、制海及對面作戰防衛要角。

不過，隨著中國戰機推陳出新，台海空防逐漸失衡，美國在2011年同意出售F-16戰機升級套件，空軍也自2012年至2013年，編列1296億餘元預算，將現有F-16A/B升級為F-16V，成為F-16家族中最先進的戰機。

首批4架F-16V戰機去年進廠改裝升級，F-16V強項在於換裝AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達及新型任務電腦，可同時偵蒐、鎖定多個目標，不僅偵蒐範圍優於現役F-16A/B的雷達，戰場偵知能力也將「翻倍」，另配備頭盔瞄準系統，讓飛行員能「看到那裡、打到那裡」。

在武器性能提升部分，F-16V戰機將配備最新型的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，及美國政府去年售我的AGM-154C遠距遙攻炸彈（JDAM）、AGM-88B型反輻射飛彈，將可進一步提升攻擊火力。