砲轟柯P在社子島毫無建設 姚文智：當初目睭糊到蜆仔肉

台北市議員陳慈慧19日晚間成立聯合競選總部，姚文智站台砲火全開，批評柯文哲在社子島毫無建設，更是任內沒完成一條捷運的市長，還債都是假象。（記者楊心慧攝）

2018-10-20 00:12

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員陳慈慧19日晚間成立聯合競選總部，民進黨台北市長侯選人姚文智到場力挺，除了拜託民眾票投陳慈慧，也批柯文哲過去4年在社子島完全沒建設，再酸柯P還債是假象，姚文智無奈地：「當初目睭糊到蜆仔肉（台語），才會相信柯文哲的謊言支持他」。

陳慈慧今晚成立聯合競選總部，邀請豬哥亮女兒、歌手謝金晶到場演唱，現場湧入上百民眾同歡，場面相當熱鬧，姚文智也到現場替陳慈慧拉票，姚文智以自己的號次「3號」加上陳慈慧的「21號」，呼籲市民在11月「24日」投票支持他們倆人。姚文智說，陳慈慧在議會為社子島居民爭取不少福利，問政又認真，希望大家能夠支持她。

姚文智砲火全開，批評柯文哲在社子島毫無建設，更是任內沒完成一條捷運的市長，還債的520億中，有440億都是台北市民的稅金。他說，所有人都可以做的比柯文哲好！

姚文智說，他打算將台北市老社區全面都更，設立都更局，用十倍人力、百億資金一區一區劃定，也會全面推動社子島建設。他指出，現在社子島的問題是用區段徵收，導致大家都不滿意，應要改成公辦都更，讓大家可以分更多、福利、條件更好，這樣才能推得動，「讓姚文智改造台北好不好！」

至於未來如何振興北投、士林經濟？姚文智說，將會在士林、北投引進生技、健康產業，讓在地工作越來越多，使年輕留在當地，另外還有台北副都心、基隆河谷產業廊帶改造，以及首都大環線等政策，串連台北各區特色發展。

不過，最後姚文智也說，很多政策4年不可能完成 但是總要有個開始，4年沒辦法完成，但他打算做8年的市長，「8年做不完，反正陳慈慧也可以選市長啊！」