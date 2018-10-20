基隆港國旗美如畫？ 他曝故事：台灣人遭屠殺、海被血染紅

日前一名女網友發揮巧思，將基隆港照片加工成宛如「青天、白日、滿地紅」的國旗，在國慶日發表，獲得許多網友好評。（網友簡紫娟提供）

2018-10-20 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕國慶日當天有網友在臉書上PO出一張基隆港照片，將基隆港照片拍得宛如「青天、白日、滿地紅」的國旗，完美詮釋國旗上的「滿地紅」，讓不少網友大讚原PO太有才。但一名主張獨立建國者林艾德在臉書表示，「我們活在中華民國的謊言之中」，並透露當時一段鮮為人知的故事，「台灣人當時被中華民國國軍屠殺、基隆港外海上漂滿了浮屍，海水染紅」。

「我們是一群沒有歷史感的人，活在中華民國的謊言之中，如果我們知道基隆港真實發生過的故事，還有人會覺得這畫面美如畫嗎？」林艾德以此為題在臉書表示，照片上最左邊，是基隆海港大樓，「1947年時是基隆港的制高點，中華民國的軍隊上岸後，就是把機關槍架在海港大樓上，對著下方無辜的台灣人掃射」。

林艾德回朔歷史指出，1947年228事件爆發後，當時從中國大陸渡海的軍隊在基隆港上岸後，對台灣人無差別屠殺，「基隆港外海上漂滿了浮屍，海水為之染紅，根據見證者的回憶，當時漁船出海，每次都會載回一船船的屍體，排列在港口邊，等待家人前來認領。」

林艾德說，當時老基隆人們到山上、到港口邊、到堤防、甚至湊錢僱船出海，都是為了找回家人的屍體，「他們有的雙手被反綁，嘴裡塞了棉花防止慘叫；有的頭蓋骨少了一塊，是生前被活活用石頭砸死的；有的手腳被鐵絲穿過丟入海中，有的浸泡了太久屍體浮腫，家人必須忍著心痛用腳大力踩，才能把屍體塞進棺材中。」

他也把被中華民國國軍屠殺的台灣人，和曾受到納粹屠殺的猶太人來比較，「在多瑙河畔，有60雙鐵鑄的鞋子凌亂地散落在河岸」因為這是在提醒他們，這是二戰期間納粹槍決匈牙利猶太人的地方，無數人曾在這裡被綁成一串，被逼著脫下值錢的鞋子，然後中槍，跌入多瑙河。

林艾德感嘆，那些受迫害的人看到多瑙河美景，想到的是歷史的殘酷和人權的可貴，「而我們，見到基隆港的海水被夕陽染紅時，可曾想起過我們的故事？」文末更說，「每年的3月8日，受難家屬都還會集合到基隆港的海洋廣場舉辦追思，但沒有歷史感的我們，卻忘了這場三月大屠殺，忘了中華民國殖民我們的方式，還搖著那面旗子沾沾自喜。」

文章一曝光引起網友熱議，有人急著反駁林艾德的觀點，但更多網友留言指出「歷史可以被隱藏，被扭曲，但真相永遠只有一個，絕對不是瞎掰來的」、「血洗基隆就這樣被遺忘」、「青天白日血洗基隆港，全城一片血霧如地獄，這圖片完美刻畫出當時慘絕人寰的境況」、「重點是這段屠殺的歷史沒有學生知道，一堆人只會打嘴砲，國民黨就是有殺人啊！」、「當年受難者家屬有的都還沒死 請他們出來述說那一段悲慘歲月 藍旗還是把它當一般普通故事」、「拍攝畫面是很漂亮 也很感動有人願意者這樣拍，但是想到背後的血與淚就放不下...」。