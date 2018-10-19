高雄不會丟！ 段宜康：陳其邁呈現「有意義的領先」

民進黨立委段宜康今在廣播節目（19日）表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜目前聲勢雖然不錯，但黨籍候選人陳其邁仍是「有意義的領先」。（資料照）

2018-10-19 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選戰白熱化，國民黨候選人韓國瑜近來網路上的聲勢攀升，民進黨立委段宜康對此則認為，韓國瑜雖然目前一路追趕，但民進黨候選人陳其邁「仍是有意義的領先」，強調會持續調整選戰節奏，「高雄不會丟掉」。

段宜康今（19日）接受《蔻蔻早餐》節目專訪時表示，民進黨在高雄的策略就是走「冷」路線，不跟對手正面交鋒，但發現危機後，現在已經穩定，主因是民進黨基礎好，選情加溫快，包括總統府秘書長陳菊幫忙組織、站台，都有影響，立委與議員大家也都動起來了。

段宜康指出，陳其邁本來領先很多，後來被一路追趕，「的確領先有限，但這有意義的領先」。他也提到，韓國瑜目前聲勢不錯，「民進黨應該去看，選民期待看到這樣的政治人物，原因是甚麼，他們的溝通方式、用的技術是甚麼，這是我們必須要學習的。我們不只選這一次，就算這次選不好，我們還有下次選戰要打。」

段宜康強調，能贏下高雄的關鍵，端看選戰最後關鍵階段，「誰犯的錯少或發生的意外少，那陣營就可能勝選」。