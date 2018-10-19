美副助卿巴斯比會晤朝野立委 關心台灣國際參與

2018-10-19 20:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）昨日與朝野多位立委會面。據轉述，會中巴斯比關心台灣在人道救援領域的貢獻，他認為，台灣是自由民主的社會，對難民的接納「可以做得更多」；對於台灣願意在國際上做出貢獻，卻因政治因素被阻擋在聯合國外的情況，巴斯比也說，他會進一步了解狀況，嘗試協助。

巴斯比此行為出席台美全球合作暨訓練架構（GCTF）共同舉辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，昨日在AIT官員陪同下，與多位朝野立委進行約1小時的會面。

據轉述，與會者向巴斯比提到多個台灣在國際人道救援上的貢獻，包含台灣慈濟在土耳其協助多位敘利亞難民，以及南亞海嘯發生時期台灣提供的救難隊援助，都凸顯台灣在人道救援議題上有能力做出貢獻，但卻出現台灣護照「連聯合國廁所都進不去」的情況。據悉，巴斯比聽聞後相當驚訝，認為「這是不對的」，應該要跟聯合國討論此事。

與會人士說，巴斯比也相當關心台灣的難民法，他認為，若未來台灣有機會接納難民，需要美國協助的地方，他們會盡量幫忙。據悉，與會人士也向巴斯比反映台灣無法參與世界衛生大會、台灣媒體無法進入聯合國採訪的不合理規定，巴斯比則說，他會進一步了解狀況，嘗試協助。