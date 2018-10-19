小泳褲大秀好身材 鮮肉候選人讓網友想遷戶籍

唐聖捷引爆網路話題，他在競選文宣上僅穿泳褲，露出結實好身材，令網友直呼「小鮮肉很可以」。（圖擷取自時代力量）

2018-10-19 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕11月24日九合一大選今（19）日進行候選人號次抽籤，新北市議員時代力量候選人唐聖捷引爆網路話題，他在競選文宣上僅穿泳褲，露出結實好身材，令網友直呼「小鮮肉很可以」、「現在遷戶籍也來不及了」。

時代力量新北市新莊、五股、泰山、林口議員13號候選人唐聖捷，可見他在拍攝競選文宣定裝照時，只穿著水藍色泳褲，脖子上掛著黑色泳鏡，在鏡頭前方面部微微朝右露出一抹淡淡微笑，軀幹的結實好身材一覽無疑，畫面被轉貼至臉書社團「爆廢公社」引發熱議。

文宣中旁邊的文字用倚老賣老的口吻說教：「年輕人要再勤跑一點！」，下一句拿唐聖傑的專長幽默「打臉」：「我其實用游得比較快！」這照片貼在時代力量新北市議員候選人曾柏瑜臉書上，她表示，該照片為一系列「時力新北版的打臉幹話」的其中1張，還有黃國昌與其他候選人版本的照片。

許多網友看到這照片都對具備泳將背景的唐聖捷印象深刻，也不斷有女網友留言指稱「被政治耽誤的游泳選手」、「我要去時代力量應徵助理」、「新北的選情有這麼精彩」、「我覺得這樣很好啊」、「年輕的比較敢做事和改革」、「可惡我住彰化」、「他本人蠻帥的我看過還握過手」。

唐聖捷宣布參選時曾說，自己是第1位宣布參選運動選手理事的選手，過程充滿黑箱，最後雖吊車尾當選泳協理事，也體認到體育改革不只是參與泳協改選，希望從地方政治出發，讓體育變得更好。

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