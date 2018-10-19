徐耀昌提發消費券振觀光 徐定禎陣營質疑騙選票

徐耀昌（右一）提發消費券振觀光，徐定禎（左二）則要打造全台最強電音節。（記者彭健禮攝）

2018-10-19 18:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌今天在競選總部，發表苗栗縣政白皮書，並宣布若連任，明年將規劃發放100到1000元的苗栗縣觀光消費券、YouBike前30分鐘免費騎乘延長到明年底等2項政見；對手無黨籍徐定禎陣營則質疑徐耀昌發放消費券「是政策買票？還是騙票？」

徐耀昌說，苗栗縣觀光消費券將以公部門結合民間資源，針對特約餐旅觀光業者，設計100元到1000元面額的觀光消費券，發放給縣民及預約造訪的觀光客，發放期間3個月，消費券有效使用期間1年。

對此，徐定禎競選總部發言人李京勳指出，發放消費券視同發放現金，對象包含苗栗縣民，豈非政策買票？且金額含糊不清，總經費到底是多少，若以苗縣55萬多人計算，1年至少要花上5000多萬元，甚到達5億多元，這種不清不楚的政見根本就是在欺騙苗栗鄉親。

李京勳說，促進觀光是要讓外地的朋友進來苗栗遊玩、消費，創造觀光產業產值；對此，徐定禎提出切實可行的方向，讓苗栗的觀光重拾過去榮景，一飛沖天。

徐定禎提出的政見分別為召開縣政級旅遊會議，邀請全國的旅行業者替苗栗觀光總體檢，並積極拜會旅遊業者，強力增加宣傳力度；打造文化慶典品牌大縣，定義苗栗是台灣多元文化的藏寶地，成為深度旅遊首選；複製成功經驗，用電音接軌世界，複製新加坡ZoukOut模式，在通霄海水浴場打造全台最強電音節。