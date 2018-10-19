選後回鍋當台北市副市長？ 邱豐光：沒這回事

柯文哲今天出席活動時，有媒體問及選後邱豐光出任副市長一事，柯P只說，「我怎麼每天在媒體聽到我的人事消息？為什麼全天下都知道只有我不知道」。（資料照）

2018-10-19 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕距離年底九合一選戰只剩下36天，但選舉還沒結束，就傳出台北市長柯文哲已著手安排第二任內閣人事。據傳柯文哲的副市長人選，可能由前台北市警察局局長、現任警政署副署長邱豐光出任。但面對媒體詢問，邱豐光說：「沒有這回事」。

據《上報》指出，10月初一場餐宴上，邱豐光友人透露，大選過後，邱豐光將回台北市府擔任副市長，但記者求證時，市府人士認為時節敏感，否認此事。

邱豐光任台北市警察局局長時，曾迅速偵破「外籍人士盜領第一銀行ATM案」、「民進黨中央黨部遭韓賊盜竊案」。邱豐光面對議員質詢時，也能從容回應，獲得柯文哲賞識。去年世大運開幕碰上反年改團體鬧場，邱豐光遭外界指責應變失當。

去年9月邱豐光突然收到內政部發布警政人事異動，調任警政署副署長，台北市警察局一職則由時任台中市政府警察局長陳嘉昌接下。為此，柯文哲曾說，他在邱豐光遭拔30分鐘前才接獲通知，「被偷襲」、「不被尊重」。

對於邱豐光可能出任未來台北市副市長一事，北市府發言人劉奕霆說，「不知道怎會有這傳聞出現」。

柯文哲今天出席活動時，有媒體問及此事，他只說，「我怎麼每天在媒體聽到我的人事消息？為什麼全天下都知道只有我不知道」；邱豐光則在《三立新聞網》訪問中強調，「沒有這回事」。