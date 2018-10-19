吳音寧上任菜價跌？挺韓國瑜者這樣說 北農用數據打臉

韓國瑜最近投入高雄市長選戰，又成為焦點人物。（資料照）

2018-10-19 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜投入高雄市長選戰，再度成為熱門焦點人物，日前有人說，自韓國瑜離開、吳音寧接任北農總經理後，菜價「一直下跌」，讓農民「損失慘重」。北農今發聲明、提出數據反駁，強調吳音寧上任平均菜價比韓國瑜任內高了4.7%，質疑上述說法是刻意誤導。

綜合報導指出，日前有農民上東森《關鍵時刻》節目表示，韓國瑜擔任北農總經理時地瓜葉1公斤可拍賣到110元，今年最高卻只到約60元，「因此農民們大多選擇支持韓國瑜」。中華農企發展協會副秘書長林裕紘還說，韓國瑜當總經理時，北農拍賣平均菜價為1公斤25元，105年更高達1公斤35元，但吳音寧接任後，菜價從35元跌到25元。

北農今天發聲明，批評上述說法與事實不符，且有刻意誤導扭曲之嫌。北農也貼出農糧署菜價行情數據，顯示韓國瑜任內（102/1/2到106/3/3）的平均菜價為每公斤27.2元、吳音寧任內（106/6/21到107/10/19）的平均菜價則是每公斤28.5元，吳任內平均菜價提升了4.7%（每公斤1.3元）。

北農指出，吳音寧任職迄今是公司歷來菜價最平穩的時期，韓國瑜任內菜價高漲的主因是產地多次遭逢颱風侵襲，造成產地受創、產量受損，復耕期間地瓜葉等葉菜類供不應求，價格當然高漲，但那只是短暫的上漲，在復耕後產量充裕後，價格就滑落了。

北農也強調，北農拍賣制度是全台批發市場最健全，菜價皆有公佈於網站，也同步傳送到農糧署網站，可供查詢，呼籲大家不要傳遞渲染不實的菜價訊息。