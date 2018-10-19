陳學聖控「小檜溪重劃」圖利 桃市府：一切合法別別抹黑

國民黨立委陳學聖（右）與前立委孫大千（左）19日召開「桃園市小檜溪暨埔子自辦市地重劃區涉及官商勾結」揭弊記者會，指控桃園市政府高層涉嫌圖利建商，市府容許重劃會拿自家建造工程的營建剩餘土方回填至自辦的重劃區，圖利建商至少2億元以上土方處理費。（記者簡榮豐攝）

2018-10-19 18:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖、前立委孫大千在立法院召開記者會，批評桃園市的「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區工程」涉嫌圖利建商，民間自辦工程竟比照「公共工程」，讓建商廢土回填到重劃區，至少獲益2億元；對此，市府建管處說，自辦市地重劃內仍有道路、公園等公共設施，未來要交給政府管理，當然視同公共工程，讓建案剩餘土石方回填，過程一切合法。

建管處說，依照「桃園市營建剩餘土石方自治條例」規定，建案所產生的剩餘土石方的收容處理場所，除了合法土資場，還有政府核准的收容處所，其中包含公共工程在內，而「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」由於地勢較低，無論是地基、道路都要填高，計算後需要回填量約21萬立方公尺，因此核定「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區委員會」所提的計畫，讓縣內13處合法建案的剩餘土石方可以回填重劃區，事實上，全國各地都有類似案例。

建管處指出，市府不准外縣市的剩餘土石方進入桃園，所以核定的建案以桃園市的建案為主，審查的重點在於建案是否合法，核定數量是否合理，至於是否是同一個建商，則不在審查範圍。

市府發言人張惇涵說，陳學聖的指控，把合法說成非法，這是不及格的抹黑栽贓行為，為了避免混淆視聽，市府必須嚴正澄清。重劃案整地所需的剩餘土石方僅21萬立方公尺，況且桃園市不能收外縣市土方，只能採用本市境內合法的剩餘土石方，這樣的規範相當嚴謹，不是陳學聖可以任意否定的。