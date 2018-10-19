政院核定專案補助下賓朗部落 價購取回巴拉冠土地

2018-10-19 19:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕卑南族部落最核心的傳統建築巴拉冠（palakuwan）土地所有權遭登記在外人（漢人）名下，民進黨立委陳瑩今天表示，在她質詢要求與協調之下，行政院於10月16日核定同意以專案方式將土地價購取回。她呼籲應該盡快讓《原住民族歷史正義及權利回復條例草案》三讀通過，原民會與內政部也應合力清查全國所有類似案件。

陳瑩指出，巴拉冠（palakuwan）是卑南族部落的公共空間，是部落討論公共事務的場所，是部落最核心的傳統建築。下賓朗部落巴拉冠（palakuwan）土地的第一次產權登記是在日據時期（大正10年、公元1921年），土地所有權遭登記在アニウ名下，後來經過二次繼承後，國民政府來台，土地經過買賣流到漢人手裡。去年底傳出準備將土地拋售的消息，部落族人自此開始擔憂與不安。

陳瑩指出，她知道後，邀集相關部會至部落協調，，並決議要求政府機關應協助部落取回土地，用「最簡單、最快速」的方式處理，由政府協助價購取回。行政院終於在10月16日核定，同意以專案補助方式，協助部落價購取回土地。

陳瑩表示，這是原住民族當中，歷史不正義的典型案例，應該盡快讓《原住民族歷史正義及權利回復條例草案》三讀通過之外，原民會與內政部應該合力清查全國所有部落土地類似情形。