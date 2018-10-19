侯友宜為何逃避辯論？ 姚立明：因政見都模仿蘇貞昌

國民黨新北市長候選人侯友宜。（資料照）

2018-10-19 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜日前以「時間無法配合」為由，拒絕出席多所大學社團籌辦的青年論壇新北場，遭民進黨新北市長候選人蘇貞昌痛批，對辯論、論壇邀約都拒絕，顯見不誠懇、不誠實的逃避態度，「是個沒有格調的候選人」。對此，名嘴姚立明指出，侯友宜之所以一再避免辯論，是因為他的政見都是複製蘇貞昌的主張。

姚立明18日在三立《新台灣加油》節目中表示，侯友宜有部分政見就是複製蘇貞昌的主張，舉例來說：蘇貞昌在都更推出原創的「回饋住戶」，侯友宜就把它改成「公辦都更讓利」；蘇貞昌提出的「扶老攜幼三關心」政策，侯友宜就改為「公托四年翻倍」；而蘇貞昌提出的「一鄉一個特色2.0」，侯友宜就提出「各區產業發展不同特色」。

姚立明直言，兩相對比一看就知道幾乎一模一樣，另外侯友宜除了幾個反對的主張，例如反深澳電廠，再來幾乎沒有對新北市的建設有任何新的概念，反而蘇貞昌對新北市有一個相當完整的藍圖願景，「侯友宜就拿一點拿一點，這樣子他怎麼辯論呢？一定馬上曝光。」

姚立明認為，侯友宜對這些東西不熟悉、也不專業，辯論可能也說不出來，但蘇貞昌過去在中央、地方都有擔任行政工作的經驗，因此他對每個政見都能詳細地說出來，連細節也能解釋的很詳細，「這點侯友宜根本跟不上，所以他到目前才會一直迴避辯論」。

他酸侯友宜：死都不怕 就怕提辯論

「侯友宜是個深奧的人。」民進黨立委段宜康也在臉書PO文酸說，「侯友宜反深澳，但怕對手也不贊成深澳。反深澳；但希望深澳不是真的停建了。他連死都不怕了；但就怕人家提起辯論。只有他見過地獄，但十八層地獄大概沒有辯論這一層。」

段宜康酸，「神勇無敵、學問傲人」、對市政瞭若指掌的「侯大探長」，應該不會是怕在辯論時被問倒，「他只是不知道如何詰問沒有上手銬的對象」。