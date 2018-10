柯文哲稱台灣是美中之間的商品 錕P：是否有天被柯賣掉

2018-10-19 17:10

〔記者蔡亞樺/台北報導〕台北市長柯文哲接受「彭博」專訪時指出,台灣在美、中關係間只是貨架上的商品。對此無黨籍台北市長候選人李錫錕批評,柯文哲身為台北市長,卻自甘把國家當成可被賣掉的商品,是嚴重的失格與失言,令人擔憂「這個商品」是否有天會被他賣掉?

李錫錕引述以色列外交部長Abba Eban 的名言「無權勢者的權力與有權勢者的無能(The power of the powerless; the powerlessness of the power)」,強調像以色列這樣小國也能發揮其國際實力,進而影響區域政治;就像在今天的國際局勢中,有些作為能讓小國的力量很強大,但大國的力量卻不見得能使得上力。

李錫錕說,柯文哲將台灣說成是貨架上的商品,是自我貶低的無知說法。他說,美、中兩大國都有意將台灣當作籌碼,但不表示台灣就得束手就擒、任人擺佈。相反的,大國有他的無能之處,小國也能把大國當籌碼,發揮自己的優勢在國際間扮演戰略要角,就像獅子與毒蠍,台灣其實是可以像毒蠍一樣,雖小猶大。

李錫錕說,柯文哲身為首都市長,居然這樣看待自己的國家,簡直是自甘墮落,難道他忘了自己上任之初不是曾有一番豪情壯志,要讓台北在8年內超越新加坡嗎?新加坡也是個小國,也是在國際夾縫中努力發光發熱,台灣怎麼可以自我貶低?

李錫錕認為,柯文哲應該為自己糟蹋國格,向國人道歉。如果柯文哲持續認為自己的國家只是貨架上的商品,那我們真的要擔心。李還諷刺地說,「這個商品」會不會有那一天真的被柯文哲給賣掉了?