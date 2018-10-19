柯文哲稱台灣是美中之間的商品 錕P：是否有天被柯賣掉

2018-10-19 17:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲接受「彭博」專訪時指出，台灣在美、中關係間只是貨架上的商品。對此無黨籍台北市長候選人李錫錕批評，柯文哲身為台北市長，卻自甘把國家當成可被賣掉的商品，是嚴重的失格與失言，令人擔憂「這個商品」是否有天會被他賣掉？

李錫錕引述以色列外交部長Abba Eban 的名言「無權勢者的權力與有權勢者的無能（The power of the powerless; the powerlessness of the power）」，強調像以色列這樣小國也能發揮其國際實力，進而影響區域政治；就像在今天的國際局勢中，有些作為能讓小國的力量很強大，但大國的力量卻不見得能使得上力。

李錫錕說，柯文哲將台灣說成是貨架上的商品，是自我貶低的無知說法。他說，美、中兩大國都有意將台灣當作籌碼，但不表示台灣就得束手就擒、任人擺佈。相反的，大國有他的無能之處，小國也能把大國當籌碼，發揮自己的優勢在國際間扮演戰略要角，就像獅子與毒蠍，台灣其實是可以像毒蠍一樣，雖小猶大。

李錫錕說，柯文哲身為首都市長，居然這樣看待自己的國家，簡直是自甘墮落，難道他忘了自己上任之初不是曾有一番豪情壯志，要讓台北在8年內超越新加坡嗎？新加坡也是個小國，也是在國際夾縫中努力發光發熱，台灣怎麼可以自我貶低？

李錫錕認為，柯文哲應該為自己糟蹋國格，向國人道歉。如果柯文哲持續認為自己的國家只是貨架上的商品，那我們真的要擔心。李還諷刺地說，「這個商品」會不會有那一天真的被柯文哲給賣掉了？