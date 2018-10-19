畏懼開放 何漢理：中國陷入自取其辱的新時代

美國知名兩岸問題專家、維吉尼亞大學公共政策教授何漢理表示，中國陷入「自取其辱的新時代」。（記者鍾麗華攝）

2018-10-19 18:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會委託高等政策研究協會今天舉辦「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會，美國知名兩岸問題專家、維吉尼亞大學公共政策教授何漢理（Harry Harding）發表專題演講；他表示，中國領導人至今仍存在受西方威脅的「國恥」心態，所以畏懼開放，政治上強勢打壓，結果反鑄成更多錯誤，而陷入「自取其辱的新時代」。

被問到兩岸關係，何漢理認為，中國全面政治掌控，台灣價值就是政治開放、重視民主與自由，這也是兩岸人流、物流往來密切，但差距仍未縮小。美國過去也期待中國能循台灣模式發展民主化，他也曾如此以為，但如今看來中國在短期內走向與台灣相同道路的希望已消失了。

何漢理認為，中共依循馬列主義思維，充分利用「物質主義」作為拉攏人心的工具，因此中國面對台灣，未來會仍會祭出「胡蘿蔔與棒子」，不過，「棒子會削得更尖、胡蘿蔔弄得更甜美」。

何漢理說，改革開放帶來經濟成果，無法消除中國領導人心中隨時會受到西方侵略的「國恥」心態，因此採取強勢的政治鎮壓手段，就像國際刑警組織（INTERPOL）主席孟宏偉回到中國就被逮捕，「他在法國的太太可能變成寡婦了，都不知道先生的死活。」

何漢理指出，過去中國的「經濟奇蹟」是靠後面的政治因素打造的，但中國現正陷入「中等收入陷阱」，經濟發展遲緩、年輕人對未來悲觀，而中國是否打造另一個「政治奇蹟」，政治改革、開放，北京才能跳脫中等收入陷阱。