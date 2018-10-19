高市議員候選人林智鴻抽中3號 與陳其邁「接2連3」

2018-10-19 17:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 2018市議員選舉今候選人抽籤決定號次，民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻抽中3號，令競選團隊為之振奮，林智鴻表示，未來選戰將訴求「鳳山換新衫」，盼鳳山市民放心讓年輕人來拚，讓議會能夠注入新力量，更要與民進黨登記第2號市長候選人陳其邁「接二連三」，以優質問政監督力量，與未來陳其邁入主的新市府共同為高雄打拚！

林智鴻表示，「鳳山換新衫」正是他參選至今的職志，他推動完成者包含成功爭取曹公圳納入「人文歷史風貌區」、熱帶園藝試驗所道路平整經費、地下化區段鐵路警力增加，鳳山新車站設置機動派出所等，並協助跟進諸多社區巷弄污水下水道接管的施作進度。

未來進入議會，欲推動的政見包含鳳山溪整治暨週邊環境再造，爭取鳳山設置大型特色公園，以及鳳山大眾運輸升級、鳳山警力增加等，都是增進鳳山未來發展的重點。

他也強調熱帶園藝試驗所道路在他的服務團隊鍥而不捨之下改善，令在地跑友與健走運動者的安全得以保障，未來他將以這樣的心志，讓鳳山許多久未更新的沈痾加以更新，不只除弊，更要興利。

林智鴻還說，過去謝長廷首次參選高雄市長時，便是抽中3號，而引領林進入政治領域的師父、立委趙天麟首次參選立委時，也是抽中3號，因此3號對他而言，意義非常重大，呼籲大家相信高雄，支持民進黨訓練多年、最有經驗的新人林智鴻。