綠選將劉世賢主張禁掛五星旗 推東奧正名與反併吞

2018-10-19 17:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 對於彰化碧雲寺五星廟亂象，以及這次選舉充斥中國網軍以假消息惡意霸凌與統戰，民進黨鳳山區登記第6號市議員候選人劉世賢主張，應推動立法禁掛五星旗，並趁中美貿易大戰之際，積極推動「東奧正名」，展現台灣「反併吞」的民主價值。

劉世賢表示，中國打壓台灣主權無所不用其極，不僅在國際運動賽事不准懸掛台灣國旗，連在台北舉辦的2017年世大運，台灣身為主辦國也不能拿國旗進場，更遑論在中國境內，根本不可能看到一面台灣國旗。

劉世賢說，中國對台灣如此敵視，台灣卻有一批親中統派人士，每天揮舞五星旗耀武揚威，魏明仁甚至在彰化成立「二水基地」，穿解放軍軍裝、唱中國國歌、堂而皇之升起五星旗，感覺台灣似乎已被赤化。

劉世賢表示，國與國之間應平等對待與相互尊重，中國不承認台灣主權，不允許台灣國旗存在，台灣也不應讓五星旗出現。前總統陳水扁也對五星旗隨處氾濫的現象表達不滿。

陳水扁認為，面對中國文攻武嚇，大多數國人仍缺乏「敵我意識」、「憂患意識」、「危機意識」。尤其，看到台灣不少地方升起「五星旗」，這樣的「國安危機」竟有人說是侵害「言論自由」，真教人寢食難安！

劉世賢憂心，伴隨五星旗大舉入侵，中國「第五縱隊」也一步步突破台灣人民的心防，嚴重威脅台灣的國家安全。這幾年「紅色」在台灣大肆公開擴散，如五星紅旗、統促黨、愛國同心會等，更有潛伏的紅色。

劉世賢說，潛伏的紅色數量遠遠大於公開的紅色。據估計，中國在台灣安插和發展的間諜，絕不止5千人。他認為要遏止「紅色滲透」危機，就應從禁止懸掛五星旗開始。