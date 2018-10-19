柯文哲才說可到市長室談 日日春到市府卻遭攔阻

日日春關懷互助協會今天中午到市長室找柯文哲，不但撲空，市府還管制府內電梯、更派警察攔阻，最後被請到市府二樓協調。（記者楊心慧攝）

2018-10-19 17:03

〔記者楊心慧／台北報導〕長期捍衛娼妓權益的日日春關懷互助協會，日前在活動中突襲台北市長柯文哲，要求落實性交易合法化，柯P則說可以到市長室和平解決，但至今都無下文。日日春今天中午到市長室找柯P，不但撲空，市府還管制府內電梯、更派警察攔阻，讓他們無法順利到市長室，最後市府將日日春請到二樓會議室，由秘書長張哲揚協調，但雙方意見不合，一度爆發口角，最後不歡而散。

電梯管制、改走樓梯也被警阻擋

日日春期盼柯文哲能夠提出性產業專區的具體政策，多次向市府陳情，更在14日新文化運動紀念館開幕時，向柯文哲提出落實性交易合法化的訴求，當時柯文哲說台北市有意見的人可到市長室和平解決，這樣鬧別人也不知道訴求。

日日春今天中午到市長室找柯文哲，盼能對談、處理台北市性交易合法化的問題，但北市府得知日日春將到市長室找柯P，竟管制電梯，讓日日春無法順利到市長室，他們只好改走樓梯上樓，卻又遭警方攔阻，雙方在狹窄的樓梯間推擠，市府人員後來才帶日日春到二樓會議室協調。

市府秘書長嗆：那你們想怎樣？

日日春質疑，當時柯文哲說可到市長室和平解決，對外展現親和的樣子，但實際上根本不是如此，到市府後遭不友善對待，根本就沒誠意。但張哲揚回嗆：「那你們想怎樣？」強調柯文哲目前不在市府，由他接待，而整件事情最重要的是事情有沒有解決，並非是否見到市長。

張哲揚也說，對於台北市設置性專區，市府一直有在做，而政策研擬方向專案報告有三階段，要先取得社會共識，並請中央函示相關法令，最後研擬自治條例及管理辦法。

62歲的單親媽媽小玉，早年家中失火延燒影響鄰居，需負擔300萬的賠償，在不得已的狀況下轉作流鶯，向地下錢莊借錢，但利滾利債務越來越多，最後走上運毒的路，她已被判刑月底將入監。小玉在現場泣訴，一次次陳情性交易合法化，柯文哲卻不斷逃避，自己已將入監，無法改變什麼，但盼能為其他姊妹爭取權益。

不過，日日春認為市府沒誠意，要求張哲揚安排下一次與柯的會面時間，說完即離開現場。針對日日春要求和柯見面，張哲揚僅說，可幫忙安排，但因為不是排行程的人，無法保證一定能排定行程。