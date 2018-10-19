王惠美提「產業建設」政見 黃文玲轟抄襲應退選

黃文玲痛批王惠美抄襲她的政見。（記者劉曉欣翻攝）

2018-10-19 17:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美今天上午召開記者會，端出「產業建設新藍圖」的政見牛肉；立即就被無黨籍縣長候選人黃文玲發現，兩人政見竟然有「雷同」，黃文玲痛批王惠美抄襲，縣政藍圖0分，應該主動宣布退選；對此，王惠美強調，相信自有公斷，因為人民是有智慧的，眼睛是雪亮的。

王惠美今天推出「改造彰化」第二部曲，強調要讓在地產業全球化，依照彰化縣各區的產業特性，推出國際產業7亮點，分別為國際流行時尚展銷中心、國際賽車運動競技特區、世界文化遺產觀光特區、全球農產運銷物流中心、亞太農業生技研發中心、國際海牛文化暨漁人碼頭觀光走廊，以及東亞花卉拍賣中心暨花卉光觀走廊。

對於王惠美的縣政藍圖，黃文玲痛斥都是抄襲，既然沒有做好縣政準備，應該退選，回去繼續做立委就好。

黃文玲強調，她早就提出翻轉彰化的擘畫，其中王惠美抄襲的部分有：農產運銷中心與物流中心，二林農業高科技產業園區，國際花卉拍賣中心黃金觀光軸線，藍金觀光軸線，這些都是她老早就提出的政見。

針對王惠美今天提出的縣政藍圖，爭取連任的民進黨魏明谷表示，他樂見候選人回到政見來進行競，爭但任何選舉政見，都應該是務實的政策，才是負責任的表現，否則最後還是淪為漫天喊價的選舉支票。