暢談高雄流行音樂 陳其邁跟滅火器大正約會

陳其邁與滅火器主唱大正（中）、貝斯手皮皮暢談流行音樂。（記者王榮祥翻攝）

2018-10-19 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁，今下午專程與滅火器樂團主唱大正、貝斯手皮皮碰面，分享關於流行音樂發展議題；大正直言，陳其邁是極少數、積極關切在地流行音樂的民代，陳其邁則看好高雄流行音樂前景，強調市府應積極扶持流行音樂，透過合作機制，讓高雄音樂與國際接軌。

陳其邁與大正認識許久，競選主題曲「咱上愛的所在」也是委由大正演唱，激昂又帶有濃烈故鄉味的風格，每每成為大小造勢場合、激勵人心的音符。

兩人今下午約在駁二碰面，分享對流行音樂的看法，也藉此讓更多在地音樂人、年輕歌迷，瞭解他在流行音樂發展的主張。

陳其邁分析，流行音樂發展主要在場地、人才、資金與市場等層面，高雄已有衛武營、世運主場館、巨蛋等優質場地，未來還將有流行音樂中心，堪稱全台音樂場地最棒的城市；人才則除在地樂團，還有客家、原住民等多元音樂領域，相對於其他縣市更有優勢。

資金與市場部分，陳其邁認為可尋求在地音樂業者或企業參與，搭配文創基金，讓在地音樂團體既有演出機會、又能減少負擔，並嘗試開拓與國際樂團聯結，帶動高雄流行音樂活力。