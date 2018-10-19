爭取連任 徐耀昌提發放千元觀光消費券政見

2018-10-19 16:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌，今天在競選總部發表「南北攜手躍進 山海共享慢活」苗栗縣政白皮書，並宣布規劃YouBike免費騎乘延長到明年底及發放100到1000元的苗栗縣觀光消費券等2項政見。

徐耀昌表示，規劃發放苗栗縣觀光消費券部分，將以公部門結合民間資源，針對特約商店、餐廳、飯店、民宿、遊樂區等業者，設計100元到1000元面額的觀光消費券，發放對象為苗栗縣民及預約苗栗在地輕旅行的觀光客，預計明年度起執行，發放期間3個月，消費券有效使用期間1年。

YouBike免費騎乘延長的部分，徐耀昌表示，苗栗縣目前在苗栗市、頭份市、竹南鎮3市鎮，已建置30個YouBike據點，原本到明年6月底，前30分鐘免費騎乘，因苗縣使用率為非6都最高，也著手爭取將免費騎乘的期限延長到明年底。

徐耀昌說，另他將積極爭取在三義、南庄、泰安等鄉鎮，增設YouBike據點，讓造訪遊客也能享受騎乘旅遊的樂趣。此外，為增加YouBike使用者保障，也將享有最高100萬元保險理賠。

徐耀昌表示，苗栗縣為「農業大縣」，且擁有6成以上客家族群，接任之後，將以農業、客家為基礎，透過招商引資、開發觀光特色、同時與國際接軌，引領苗栗縣朝向「觀光科技大縣」的幸福願景邁進。

繼成功推動三義、南庄成為全國唯一國際雙慢城後，未來山線鄉鎮將與三義鄉、南庄兩慢城合作，持續打造慢城特色；海線部分，則推國際慢魚運動，依據國際慢魚運動，結合竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮發展苗栗沿海特定區規劃，向中央申請「苗栗縣黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區規劃」。

白皮書規劃4大區塊特色發展，依北中南東四大區域，苗北以高科技產業發展區規劃為「雙子星新城」；苗中以行政核心搭配交通核心，建構為「苗栗新都心」；苗南整合多元文化觀光與科技產業發展打造成「科技文化區」；苗東以台灣唯一雙慢城，連接浪漫台三線與泰安美人湯，成為「慢活休閒金三角」。

除區域特色發展外，還勾勒「幸福亮點」計畫，提出6大幸福永續活「栗」，包括發展「觀光栗」、開拓「投資栗」、深耕「農業栗」、優化「建設栗」、創造「教育栗」、奠定「宜居栗」，全方位打造宜居宜遊之幸福城市。

此外，區域治理平台已是趨勢，徐耀昌強調，未來將持續11縣市聯合跨域治理平台作業，另針對縣府各局處也訂出16大部門發展計畫，加強各局處橫向溝通合作，並針對18鄉鎮市型塑一鄉鎮一特色，從村里、鄉鎮市、縣府，由下而上到中央，並與鄰近縣市橫向聯合，點線面、全方位完整擘劃苗栗願景。