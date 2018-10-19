搶救金牌熊讚！民團疑柯P「狸貓換太子」 促監院調查

搶救金牌熊讚聯盟發言人、台大語言學研究所教授江文瑜，今天（19日）在北社等本土社團聲援下，赴監察院遞送陳情書指控台北市長柯文哲「公器私用與損害台北市軟實力」。（記者張嘉明攝）

2018-10-19 15:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北世大運吉祥物金牌熊讚日前被海洋熊讚取代，引發學界和民間社團不滿。「搶救金牌熊讚聯盟」今天到監察院陳情，質疑台北市長柯文哲以海洋熊讚取代金牌熊讚，是為了替個人選舉行銷掛勾，有公器私用的嫌疑，盼監院調查北市府撤換金牌熊讚事件。

台北世大運吉祥物金牌熊讚廣受民眾歡迎，台北市政府日前以商標權註冊失敗為由，改版後推出海洋熊讚。金牌熊讚被取代引發民間社團不滿，質疑海洋熊讚的鼻子「海洋色」和柯文哲競選主視覺顏色一樣，批評柯文哲公器私用，把競選的手伸入公共吉祥物。

搶救金牌熊讚聯盟發言人江文瑜表示，海洋熊讚的設計師與柯文哲主視覺設計師共創品牌，這個不是巧合，中間的關係其實非常密切，柯文哲有濫用公帑的嫌疑，而且柯本人曾在競選之初在牆壁上放海洋熊讚的圖像。

江文瑜表示，金牌熊讚立體人偶和平面商標權日前分別獲得核准，可見北市府的說法不是理由；柯文哲「狸貓換太子」，將金牌熊讚換成海洋熊讚，嚴重傷害台北軟實力。

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