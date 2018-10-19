處理農地工廠 賴清德：用10年時間合法化

2018-10-19 14:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對農地工廠合法化問題，民進黨立委林岱樺今天於立法院質詢時表示，2020年6月2日臨時工廠登記制度正式結束，希望未登記工廠應輔導優於強制，以保障基層勞工工作權。對此，經濟部長沈榮津說，在大方向上，低污染會納管輔導，朝合法經營，中、高污染工廠會遷廠轉型；行政院長賴清德回應，要用10年時間，把過程合法化，不然幾年過去後，問題還是存在。

地球公民基金會、主婦聯盟、台灣農村陣線等團體日前曾質疑，目前「工輔法」規定2008年3月14日前的既有違章工廠在符合一定條件下，可申請「臨時工廠登記」，雖違法但政府允許其繼續運作不必被罰，是「假合法」，要求立即處理全台8400間中、高汙染違章工廠。

林岱樺今天於質詢時指出，據經濟部106年底推估，應登記而未登記的工廠家數約有3.8萬家，未達工廠規模免辦登記的工廠家數約有2萬家。全台約有6萬家未登記工廠；約可估算有60萬從業人口，而平均每年的總產值更達1.2兆。

林岱樺要求，調整納管對象，也就是97年3月14日至105年5月20日前，既存低污染之未登記工廠，應納入登記管理；修法施行後3年，給予業者辦理登記之時間；臨時工廠登記期限屆滿，得繳交回饋金申請展延，每次以2年為限，最長不得超過119年6月2日；地方主管機關得將補辦登記及展延期限之一部或全部，委任所屬機關或委託相關機關（構）、法人或團體辦理。

對此，經濟部長沈榮津說，大方向上，低污染會納管輔導，朝合法經營，中、高污染工廠會遷廠轉型。

賴清德說，這樣的工廠在全台灣都有，一時要求他們搬遷有困難，現在工廠願意主動跟政府配合很好，行政院政務委員張景森有在督導此議題。

賴清德也強調，最終還是要合法化，這樣才有辦法，否則10年、3年過去後，問題還是存在，政府要用10年時間，把過程合法化，就像彰化的水五金園區，彰化縣政府已經把案子提到經濟部來了。他認為合法化過程不能少，不然問題還是存在。